Roma, voragine in appartamento: intervengono i vigili del fuoco. VIDEO

I pompieri hanno fatto evacuare una palazzina di tre piani in via Antonio Banfi, in zona Massimina. La voragine, larga tre metri per due e profonda cinque metri, si è aperta nel giardino di pertinenza di un appartamento

Intervento, questa mattina, dei vigili del fuoco per una voragine, larga tre metri per due e profonda cinque metri, che si è aperta nel giardino di un’abitazione in via Antonio Banfi, in zona Massimina, a Roma. I pompieri hanno eseguito una verifica statica, dopodiché hanno fatto evacuare per sicurezza tutti e tre i piani della palazzina, dove risiedono quattro famiglie, affidate al personale della polizia locale del XII gruppo Monteverde per l'eventuale ricerca di un alloggio provvisorio, che non si è reso necessario in quanto tutti hanno trovato delle sistemazioni alternative.