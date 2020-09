Roma, flashmob dei commercianti contro la Ztl in centro

Diversi commercianti di Roma si sono radunati questa mattina per protestare contro la riattivazione, scattata ieri, dei varchi della Zona a traffico limitato nel centro storico della Capitale. A scendere in strada sono stati i rappresentanti delle associazioni Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, che si sono ritrovati presso il varco di via Tomacelli, angolo via di Ripetta. "Per primi sollecitammo la sindaca a intervenire chiedendo la sospensione della Ztl. Sorprende quindi che, in un momento così difficile per il commercio romano, l'Amministrazione capitolina anziché prorogare il provvedimento abbia deciso invece di riattivare i varchi”, commenta Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, che ieri aveva annunciato il flashmob.