Incendio a Ponza, in fiamme barca a motore: salve le 3 persone a bordo

Una barca a motore è andata in fiamme nel porto dell'isola di Ponza, in provincia di Latina. A bordo c’erano tre persone, tra cui un minore, che si sono salvate gettandosi in mare. L'evento è accaduto lo scorso 26 agosto. L’incendio, che ha causato un'alta colonna di fumo, è stato spento dopo circa 40 minuti dagli uomini della Guardia costiera, intervenuti con quattro unità navali. I due adulti e il minore non hanno riportato conseguenze e sono stati tempestivamente recuperati dagli operatori locali. Da chiarire le cause dell'incendio.

Sventato il rischio di inquinamento

L’intervento della guardia costiera ha scongiurato il rischio di inquinamento e di un incendio in ambito portuale. “È necessario - dicono dalla Capitaneria - che tutti i diportisti mantengano sempre in piena efficienza l'unità, in particolare i sistemi a rischio di innesco, ed evitare di utilizzare materiali facilmente infiammabili a bordo. Inoltre è sempre bene dotarsi di mezzi estinguenti efficienti e avere le dotazioni di emergenza a bordo”.