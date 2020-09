Roma, fuggono dai carabinieri e finiscono contro ringhiera: denunciati

Inseguimento alla periferia di Roma dove due ragazzi, di 17 e 21 anni, sono fuggiti su un'auto alla vista dei carabinieri andando a finire contro la ringhiera di un bar di via Alessandro Boerio, in zona Monteverde. I due rom che vivono nel campo di via Candoni sono stati notati dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma mentre percorrevano con fare sospetto via Luigi Calla. La loro fuga ad alta velocità è durata circa 800 metri. Nessuno è rimasto ferito. I due giovani sono stati bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso.