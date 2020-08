Roma, da oggi attivi i varchi Ztl in centro

Da oggi a Roma i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere tornano attivi secondo gli orari consueti. Lo rende noto il Campidoglio. In particolare la ztl diurna del centro storico sarà attiva dalle 6.30 alle 18 da lunedì a venerdì e dalle 14 alle 18 il sabato (esclusi i festivi); in zona Tridente varchi chiusi il giorno dalle 6.30 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato (esclusi i festivi). A Trastevere, ztl attiva dalle 6.30 alle 10 tutti i giorni, esclusi i festivi. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma servizi per la mobilità.

Cna: "Errore ripristinare la Ztl"

"La Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) di Roma esprime grande disappunto per l'odierno ripristino della ZTL con, addirittura, la conferma del divieto di accesso alle moto nella zona del Tridente". E' quanto si legge in una nota dell'associazione. "L'emergenza economica che sta vivendo il Centro Storico di Roma, la cui Zona a Traffico Limitato con un'estensione di 4,2 chilometri quadrati è la più grande d'Europa - aggiunge - non ha confronti con nessuna delle altre crisi precedenti, né con quello che avviene in altri luoghi della città o nelle località turistiche del resto del Paese. Il progressivo e drastico calo dei residenti, la chiusura delle attività turistiche a cominciare dagli alberghi, i dipendenti pubblici, e non solo, che continuano a lavorare in smart-working, hanno reso il I Municipio una zona essenzialmente vuota e desolata. Non si capisce, pertanto - si legge ancora - se non con una logica aprioristica del periodo pre-covid nel quale le esigenze da rispettare erano altre, quale sia la ragione per la quale oggi, nonostante le difficoltà economiche degli operatori, sia utile sfavorire l'utilizzo dell'auto per fare acquisti nelle botteghe artigiane, recarsi in un ristorante o andare a fare compere. Le attività artigianali e dei servizi, la ristorazione e il commercio della zona stanno vivendo un dramma". "In questo senso - conclude la nota - la CNA ritiene che la soluzione potrebbe essere quella di aprire i varchi della ZTL a partire dalle ore 11 del mattino consentendo in questo modo di contemperare le esigenze delle attività economiche con i problemi della viabilità. Questa proposta, l'Associazione confida che possa essere accolta e si dichiara disponibile ad un confronto di merito sin da subito".

Confesercenti: "Pronti a manifestare"

"Se la linea è quella di riaprire i varchi da lunedì 31 agosto allora vuol dire che la sindaca Raggi ha deciso di mettere definitivamente in ginocchio i pubblici esercizi e dare così il colpo di grazia all'economia cittadina. Il centro storico e il commercio meritano di essere rilanciati e non azzerati. Come Fiepet-Confesercenti siamo pronti a manifestare sotto al Campidoglio". Così in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.