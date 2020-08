Una ragazza di 21 anni è stata rapinata la notte scorsa a Roma. E' successo per strada, in via Cattaneo, in zona Termini. La vittima è stata avvicinata da un uomo che l'ha aggredita e le ha sottratto 50 euro oltre a due pacchetti di sigarette. Sul posto i poliziotti del commissariato Celio che indagano sulla vicenda.