Maltempo, alberi e rami caduti a Roma

Chiuso momentaneamente un tratto di via Nomentana per consentire la rimozione di alberi pericolanti da parte del Servizio Giardini

A Roma ci sono alberi e rami caduti in strada o pericolanti in diverse zone della città a causa del maltempo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale per effettuare restringimenti di carreggiata e agevolare la viabilità. In particolare in zona Eur, Giustiniana, Tor di Quinto, Lungotevere Ripa e viale Giulio Cesare. (LE PREVISIONI METEO NEL LAZIO)

Alberi pericolanti, chiuso tratto via Nomentana

Invece, è stato chiuso momentaneamente un tratto di via Nomentana per consentire la rimozione di alberi pericolanti da parte del Servizio Giardini. Il tratto interessato è da via di Casalboccone a via Spaducci.