L'episodio è accaduto in via Meda. L'uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

A Roma ha aggredito due poliziotti durante un controllo. Per questo un 28enne del Ghana è stato arrestato ieri dalla polizia in via Meda. L'uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo il giovane ha aggredito due agenti, refertati con due giorni di prognosi per escoriazioni alle braccia.