L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri in via Ugo Ojetti nel quartiere Talenti. Il rapinatore è poi scappato a piedi. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda

Rapina in una enoteca nella tarda serata di ieri in via Ugo Ojetti nel quartiere Talenti a Roma. Un uomo, armato di coltello, è entrato all'interno del negozio e minacciando il titolare si è fatto consegnare l'incasso di 300 euro. Il rapinatore è poi scappato a piedi. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.