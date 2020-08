Roma, maxi incendio di sterpaglie: riaperto Grande Raccordo Anulare

È stato riaperto il tratto del Grande Raccordo Anulare, non distante dallo svincolo con la via Aurelia, momentaneamente chiuso nel pomeriggio per via di un maxi incendio di sterpaglie, divampato a ridosso di via del Pescaccio, all'altezza del chilometro 65, provocando una nube di fumo che si è sollevata sulla zona. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero e la polizia locale. A scopo precauzionale sono anche state evacuate alcune abitazioni.

In corrispondenza dello svincolo di Casal Lumbroso, è stata riaperta parzialmente la carreggiata esterna e al momento si transita sulla corsia di sorpasso. Anas informa che la regolare circolazione sarà ripristinata non appena l'incendio sarà domato.

La protezione civile del Lazio ha comunicato che nella giornata odierna in regione si sono verificati circa sessanta incendi, di cui 45 ancora attivi.