Roma, terremoto ai Castelli. Scossa avvertita anche nella Capitale

Una scossa di terremoto, di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5, si è verificata intorno alle 14 di oggi nella provincia della Capitale. Il terremoto, durato circa 15 secondi, è stato avvertito soprattutto tra Lariano e Velletri, ai Castelli Romani, ma anche a Roma. L'epicentro è stato registrato a 3 chilometri a nord ovest da Lariano, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alla prima scossa ne sono seguite altre due, rispettivamente di 2.0 e 2.4.

Rallentamenti sulla metro C

Secondo la Protezione Civile non risultano danni o problemi particolari, tuttavia si registrano forti rallentamenti sulla linea C della metropolitana di Roma per verifiche tecniche a seguito alla scossa di terremoto. Lo comunica l'Atac.