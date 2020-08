Tentata rapina a Roma, arrestate due donne

Hanno aggredito, insieme a una bambina, un uomo in strada in zona piazza Consoli nel tentativo di rubargli il portafoglio

Due donne, di origini romene di 39 e 35 anni, sono state arrestate per tentata rapina in concorso. Hanno aggredito, insieme a una bambina, un uomo in strada in zona piazza Consoli, a Roma, nel tentativo di rubargli il portafoglio. Il parapiglia è stato interrotto dall'arrivo dei carabinieri che hanno bloccato le due donne e riaffidato la minore alla famiglia.

Gli altri arresti

Sempre ieri, ma nella notte, la polizia ha arrestato un rumeno, un kosovaro e un albanese, di età compresa tra i 20 e i 36 anni, con l'accusa di tentato furto, dopo essere stati sorpresi all'interno di una propriet° privata in via Tuscolana, a Roma. I tre, tutti con precedenti, stavano tentando di rubare una betoniera, ma sono stati interrotti dall'arrivo delle volanti e arrestati.