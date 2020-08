E' successo in viale della Primavera. A quanto riferito i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere una persona che era a bordo dell'auto

Un'automobile e un'ambulanza con un paziente a bordo sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in viale della Primavera, in zona Centocelle a Roma. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro. A quanto riferito i pompieri hanno estratto dalle lamiere una persona che era a bordo dell'auto.