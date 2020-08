Incendio nella notte in una scuola a Roma, inagibili due aule

Le fiamme hanno interessato l'istituto Gramsci in zona La Rustica, alla periferia della Capitale. Sul posto i vigili del fuoco e agenti di polizia

Un incendio è divampato nella notte all'istituto Gramsci di Roma. Le fiamme hanno interessato due aule dell’edificio scolastico sito in zona La Rustica, alla periferia della Capitale. Entrambi i locali sono stati dichiarati in seguito inagibili dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto per spegnere il rogo insieme alla polizia.

Nella giornata di ieri, invece, a poche centinaia di metri, i carabinieri della stazione di villa Bonelli sono intervenuti nella scuola primaria Collodi in viale Ventimiglia, dove alcuni estranei hanno forzato la porta antincendio e svuotato quattro estintori senza rubare nulla.