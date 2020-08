Roma, trovato un cadavere in una fontana a Villa Pamphili

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina nella fontana del Giglio all'interno di Villa Pamphili, a Roma. Si tratta di un 50enne, ben vestito e senza documenti. A dare l'allarme è stato, intorno alle 11:40, un passante, che ha visto il cadavere riverso nella fontana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Pietro, che stanno cercando di salire all'identità della vittima e chiarire le cause della morte. Secondo quanto si è appreso, da un primo esame non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. In tasca l'uomo avrebbe una fiala di tranquillanti.