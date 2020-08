Investe e uccide anziano a Cassino, arrestato pirata della strada

Nella tarda serata di ieri i carabinieri hanno arrestato a Cassino (Frosinone) un uomo di 58 anni per omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo è accusato di aver investito e ucciso un anziano che si trovava in sella a una bicicletta, senza poi fermarsi. Sono stati i militari della Stazione di Cervaro, che transitavano lungo la statale 430 "Valle del Liri", ad accorgersi del corpo dell'uomo su ciglio della strada, nei pressi di un ristorante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

L’attività investigativa

Le indagini, attraverso testimonianze e ricerche, hanno consentito di risalire al presunto investitore, proprietario di una Fiat Punto di colore grigio, vista allontanarsi velocemente da alcune persone, che hanno fornito anche parte della targa dell'auto. L'uomo è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione di Rocca D’Evandro, nel Casertano. Le ulteriori verifiche effettuate sulla vettura hanno evidenziato danni alla carrozzeria e una vistosa ammaccatura del parabrezza anteriore, compatibili con l’incidente. L'uomo è stato messo ai domiciliari e l'automobile, tra l'altro sprovvista di assicurazione, sequestrata.