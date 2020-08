Roma, rapinano tabaccheria e sparano durante la fuga: arrestati

In manette tre uomini, che la scorsa settimana avevano messo a segno una rapina in via Marco Besso, portando via 900 euro. Mentre scappavano hanno esploso dei colpi in aria per allontanare il figlio del proprietario dell'esercizio che li stava inseguendo

La polizia ha arrestato tre uomini che la settimana scorsa hanno messo a segno una rapina in una tabaccheria in via Marco Besso, in zona Vigna Stelluti, a Roma. Due dei tre malviventi, armati di coltello, hanno minacciato il titolare dell’esercizio, che si trovava all’interno insieme al figlio, per poi rovistare nei cassetti, trovando una pistola e quasi 900 euro in contanti. Poi si sono dati alla fuga, esplodendo alcuni colpi in aria nel tentativo di allontanare il figlio del proprietario che li stava inseguendo. Ad attenderli a bordo di un auto c’era il terzo complice.



Le indagini

Dopo la rapina, gli agenti del commissariato Ponte Milvio hanno acquisito alcune informazioni, tra cui il parziale della targa, lasciata in strada dai rapinatori, che è risultata corrispondere a una macchina notata qualche ora prima a Bastogi dai poliziotti del commissariato Aurelio, che hanno riconosciuto uno dei suoi occupanti, un 26enne romano. Gli investigatori sono poi risaliti ai complici. Nelle indagini gli agenti si sono concentrati anche su un’altra rapina commessa il 18 agosto e che per modus operandi sembrava simile. La conferma è poi arrivata da uno screen shot ricavato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale.