Discarica abusiva alle porte di Roma, denunciata una persona

Alle porte di Roma la guardia di finanza ha sequestrato nn'area di circa 6.500 metri quadrati, nella disponibilità di un'impresa di autodemolizione di Palestrina.

Il sopralluogo

Il sopralluogo eseguito dai militari ha permesso di appurare che il sito - privo della prevista pavimentazione impermeabile e in cui erano accatastati circa 400 veicoli dismessi - non era ricompreso nell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di autodemolizione. I rifiuti, stoccati in difetto delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa, avrebbero potuto inquinare il sottosuolo con gravi danni per l'ambiente e la salute pubblica. Una persona è stata denunciata.