Fiumicino, barca rischia di sbattere contro scogli: salvate 4 persone

A causa del basso fondale, l'unità navale della Capitaneria di Porto non poteva raggiungere l'imbarcazione, in difficoltà per l'esaurimento del carburante e della rottura della catena dell'ancora. In ausilio sono arrivati quindi due acquascooter della Squadra Fluviale di Fiumicino che, insieme ad alcuni bagnini, sono riusciti a portare a riva i quattro

Quattro persone sono state salvate dalla polizia mentre erano su un'imbarcazione in balìa delle onde tra Fiumicino e Focene, in provincia di Roma. Secondo quanto reso noto dalla questura, alle 17 di ieri la guardia costiera si è rivolta alla polizia di Stato chiedendo aiuto per il soccorso in mare di un'imbarcazione che, a causa dell'esaurimento del carburante e della rottura della catena dell'ancora, rischiava di andare a sbattere contro gli scogli frangiflutti.

Il salvataggio

A causa del basso fondale, l'unità navale della Capitaneria di Porto non poteva raggiungere la barca in difficoltà. In ausilio sono arrivati quindi due acquascooter della Squadra Fluviale di Fiumicino che, insieme ad alcuni bagnini, sono riusciti a portare a riva i quattro. Una volta salvate le persone, i poliziotti hanno allontanato la barca dagli scogli assicurandola con un cavo all'unità della Guardia Costiera che l'ha rimorchiata fino alla darsena di Fiumicino.