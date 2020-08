Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio ieri si sono registrati 184 nuovi casi di Coronavirus. “Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)”. È quanto rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Nel Lazio ieri si sono registrati 184 nuovi casi di Coronavirus. “Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)”. È quanto rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che commenta: "I casi diminuiscono rispetto ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari".

"Andremo avanti con le verifiche e con il prezioso lavoro della polizia locale, che anche in questo weekend è stata in prima linea per garantire per il contenimento del virus. Sono quattro le sanzioni scattate nelle ultime due sere per il mancato utilizzo della mascherina e alcune piazze nel quartiere di Trastevere e a San Lorenzo sono state temporaneamente chiuse per la violazione delle disposizioni anti-Covid". Lo ha scritto ieri su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.