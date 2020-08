Coronavirus Roma, Raggi: "Multe per mascherine, chiuse piazze movida"

Così la sindaca: "Andremo avanti con le verifiche e con il prezioso lavoro della polizia locale, che anche in questo weekend è stata in prima linea per garantire per il contenimento del virus"

"Andremo avanti con le verifiche e con il prezioso lavoro della polizia locale, che anche in questo weekend è stata in prima linea per garantire per il contenimento del virus. Sono quattro le sanzioni scattate nelle ultime due sere per il mancato utilizzo della mascherina e alcune piazze nel quartiere di Trastevere e a San Lorenzo sono state temporaneamente chiuse per la violazione delle disposizioni anti-Covid". Loha scritto ieri su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

I controlli

"Anche sul litorale, a Ostia - aggiunge - una manifestazione è stata sospesa e con diffida del responsabile. Gli agenti hanno monitorato il territorio effettuando tremila controlli anche per contrastare le condotte pericolose alla guida, sanzionare gli illeciti da parte delle attività commerciali, la vendita e il consumo di alcolici oltre l'orario consentito, l'attività dei parcheggiatori e degli ambulanti abusivi".