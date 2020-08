Roma, controlli antidroga della polizia: 15 arresti

A Roma la polizia ha compiuto diverse operazioni antidroga nei quartieri arrestando quindici persone.

Gli arresti a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca gli agenti del commissariato Casilino hanno arrestato un uomo di 36 anni italiano e un 20enne di origine egiziana. Quest'ultimo è stato bloccato in via dell'Archeologia dagli agenti che lo hanno notato mentre era impegnato a maneggiare una considerevole somma di denaro. Dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso di 520 euro in contanti e 21 dosi di cocaina.

Era invece fermo alla fermata, in attesa dell'autobus, un 36enne originario del Mali, fermato dagli agenti del commissariato Celio. Perquisito all'interno della tasca destra della giacca, i poliziotti hanno trovato 112 grammi di marijuana contenuta in 10 involucri distinti.

Gli agenti del commissariato Fidene e quelli della Sezione Volanti hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare un 28enne libico resosi responsabile di lesioni gravi e inottemperante al divieto di dimora. Per la marijuana trovatagli indosso, 16 grammi, è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alla vista della pattuglia del commissariato S. Ippolito, un uomo, alla guida della sua autovettura ha accelerato l'andatura dirigendosi verso via Feronia. Fermato il veicolo sulla stessa via i poliziotti hanno trovato, occultata in un intercapedine ricavata sul tetto del veicolo, 6,37 grammi di cocaina contenuta in 18 piccole capsule e 2,05 grammi di hashish. Il giovane originario di Cuba, arrestato, è stato messo a disposizione della magistratura.

Quando lo hanno visto gettare a terra un pacchetto di sigarette in via dell'Archeologia, gli agenti del Reparto Volanti lo hanno raccolto trovando 5 dosi di cocaina. La somma di 858 ed un'agenda è stata rinvenuta successivamente a seguito dell'ispezione del borsello di un 24enne romano.

Gli altri interventi

Dopo aver assistito alla cessione di una dose di cocaina ad un cliente, gli agenti del commissariato Viminale hanno fermato un 32enne albanese e hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione. Qui hanno rinvenuto 32 involucri in plastica bianco e nero contenenti cocaina ed un bilancino di precisione di piccole dimensioni con evidenti tracce di polvere bianca. Il cliente, a cui era stata ceduta la sostanza stupefacente e' stato sanzionato. Colti in flagranza mentre cedevano diverse dosi di hashish ad un cliente in via Gigliotti, gli agenti del commissariato San Basilio impegnati in abiti civili, in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due romani, rispettivamente di 54 e 44 anni. Nel corso di un piu' accurato controllo, i poliziotti hanno poi trovato indosso al primo 360 euro, 10 grammi di cocaina e 16,9 di hashish. La somma di 740 euro era invece nella disponibilita' dell'altro, 20 grammi di marijuana. Sanzionato amministrativamente il cliente.

In via Nomentana, nel corso di un controllo di polizia, gli agenti della Sezione Volanti hanno poi proceduto all'arresto di un 23enne romano, dopo che lo stesso ha consegnato loro spontaneamente rispettivamente, marijuana e hashish debitamente confezionata. Sequestrati anche 240 euro in contanti oltre al telefono cellulare.

Alcune dosi di cocaina e 180 euro in contanti sono stati trovati indosso, invece, a un 37enne egiziano, ancora dagli agenti della Sezione Volanti. L'uomo era stato sorpreso precedentemente dai poliziotti mentre cedeva una dose ad un cliente, datosi alla fuga alla vista dei poliziotti.

Ha buttato un involucro in una vicina aiuola, in via Manfredonia, un 36enne romano, alla vista della pattuglia del commissariato Prenestino. L'uomo bloccato dopo un breve inseguimento deteneva 2 grammi di crack e 3 di hashish.

Dovranno rispondere, in concorso fra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 41enne ed una 37enne, entrambi romani, i quali, a seguito di una perquisizione domiciliare - intervenuta dopo che i due in via dei Glicini avevano gettato dall' auto su cui viaggiavano una pellicola con 7 capsule di cocaina - sono stati trovati in possesso di altre 30 capsule della stessa sostanza oltre a 300 euro in contanti.