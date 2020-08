Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l’assessore: "È assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza”

Per il mancato rispetto delle norme anti Covid, il Comune di Pomezia ha disposto la chiusura per 5 giorni del parco divertimento Zoomarine. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

7:20 - D’Amato: “Picco dovuto a movida sarda”

Nel Lazio ieri sono stati registrati 115 casi e un decesso. “Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna”, ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota. “Sono 75 i casi a Roma città. Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. È assurdo - ha commentato l’assessore - tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza. Gli altri casi di importazione - ha concluso - provengono: in nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall'Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall'Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall'Ucraina e uno dall'India".