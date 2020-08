Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni", sottolinea l'assessore regionale alla Salute in una nota

Ieri nel Lazio si sono contati un totale di 75 casi, due terzi di importazione, come rende noto la Regione. (LA DIRETTA)

"Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni. L'Aumento dei casi è diametralmente collegato al calo di attenzione che c'è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente auguriamo un decorso clinico breve e di guarigione per chi si trova in questa fase a vivere l'esperienza del ricovero ospedaliero. Non bisogna abbassare la guardia". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.