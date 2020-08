Roma, suricato a passeggio al guinzaglio per i vicoli di Trastevere

Un suricato in giro per Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'animale è stato visto mentre era all'impiedi a Trastevere, legato al guinzaglio come fosse un cagnolino. Ad avvistarlo è stata la biologa Valentina Braccia che ha dichiarato al quotidiano: "Ci siamo trovati di fronte questo signore con i cani e il piccolo suricato al guinzaglio. Una scena che mi ha colto di sorpresa e non mi ha affatto divertita".