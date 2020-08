Ostia, uomo barricato in casa: “Faccio saltare tutto con bombola gas”

Un 51enne in cura presso il Centro di igiene mentale si è rinchiuso nella propria abitazione. La palazzina, situata in piazza Gasparri e per anni roccaforte del clan Spada, è stata evacuata per precauzione. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale

"Faccio saltare tutto con una bombola del gas": pronunciando queste parole, da ore un uomo di 51 anni, in cura presso il Centro di igiene mentale, si è barricato nel suo appartamento e sta tenendo in apprensione Ostia. La palazzina, in piazza Gasparri, per anni roccaforte del clan Spada, per precauzione è stata subito evacuata così come alcuni palazzi vicini.

La vicenda

L'uomo, che allo stato non ha spiegato i motivi del suo gesto né fatto richieste particolari, nel primo pomeriggio ha cominciato a lanciare oggetti vari dall'appartamento nel cortile presidiato da questa mattina da carabinieri del Gruppo Ostia, vigili del fuoco, ambulanze del 118 e le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso piazza Gasparri da via Storelli. Al momento sono ancora in corso le trattative nel tentativo di farlo desistere dal suo intento. Tanti i cittadini in strada, preoccupati di quanto accade.