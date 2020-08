Roma, poliziotto investito in autostrada: fermate due persone

Si trova in gravi condizioni presso il reparto di terapia Intensiva del policlinico Gemelli di Roma l'agente della polizia stradale di Settebagni che, ieri pomeriggio, è stato investito da una vettura lungo la corsia d'emergenza della bretella di collegamento tra il Raccordo Anulare e la barriera di Roma Nord, nel tratto compreso tra le uscite di Settebagni e Castelnuovo di Porto, mentre era in servizio. Le due persone che erano a bordo dell’automobile sono state poste in stato di fermo.

La vicenda

Il poliziotto, da una prima ricostruzione degli avvenimenti, stava segnalando alcuni detriti a terra sul tratto autostradale, canalizzando il traffico che dunque era già veicolato è regolamentato dagli agenti di polizia presenti sul posto. Improvvisamente, sulla corsia d'emergenza è sopraggiunta una vettura che viaggiava a velocità elevata e che ha investito l'agente, sbalzandolo in avanti per diversi metri. L'uomo, apparso subito in gravissime condizioni, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del Gemelli.