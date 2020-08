Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri nel Lazio si sono registrati 37 casi e un decesso. Di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 18 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Malta, tre casi da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due casi da Kosovo, un caso da Ucraina, un caso da Croazia, un caso da India e un caso da Romania.

7:15 - D'Amato: "Bene governo su rientri, passa modello Lazio"

"Bene il Governo sul Piano per i rientri, passa il 'Modello Lazio'. Tamponi a chi rientra e in aeroporti è quello che abbiamo fatto per primi nel Lazio. Siamo pronti con i tamponi ai drive-in per chi viene da Grecia Spagna Malta e Croazia. Si segnalerà l'arrivo sulla app 'Lazio Doctor Covid' o al Numero Verde 800.118.800". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

7:10 - Zingaretti: "Responsabilità per non fermarsi ancora"

"Giusta la decisione del Governo di effettuare tamponi a chi rientra da Paesi con molti casi Covid. Nei giorni scorsi avevamo suggerito questa soluzione drastica che va incontro alla necessità di sicurezza. Controlli e responsabilità di tutti per non fermarsi di nuovo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e governatore del Lazioa Nicola Zingaretti.

7:02 - D'Amato: "Rt? A causa dei casi da rientro si prevede un aumento"

Ieri nel Lazio si sono registrati 37 casi e un decesso. Di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 18 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Malta, tre casi da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due casi da Kosovo, un caso da Ucraina, un caso da Croazia, un caso da India e un caso da Romania. "Il valore RT nella valutazione settimanale è di 0.99 ma si prevede, a causa dei casi da rientro, un aumento", dice l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.