Ostia, si allontana da ospedale con figlio 3 anni: ricerche in corso

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratterebbe del bimbo 'offerto' a fine luglio dal padre per prestazioni sessuali in cambio di soldi a un turista sul Lungomare di Ostia. A quanto si apprende dopo quell'episodio alla madre sarebbe stata tolta la patria potestà

Una donna si sarebbe allontanata con il figlio di tre anni dall'ospedale di Ostia dove era ricoverato. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, si tratterebbe del bimbo 'offerto' a fine luglio dal padre per prestazioni sessuali in cambio di soldi a un turista sul Lungomare di Ostia. Il padre è stato fermato in quell'occasione dalla Guardia di Finanza. A quanto si apprende, dopo quell'episodio alla madre, di origini rom, sarebbe stata tolta la patria potestà. A dare l'allarme ai poliziotti del Commissariato di Ostia è stato stamattina il personale sanitario.