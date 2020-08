Roma, incendio in via Aurelia: strada chiusa e vigili intossicati

Il rogo si è verificato all'altezza del chilometro 12,500 e ha colpito anche un vivaio e il campo nomadi di via della Monachina. Il tratto di strada interessato è stato chiuso in ambo i sensi. Alcuni agenti della polizia locale intervenuti sul posto sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati trasportati per precauzione in ospedale

Un incendio di sterpaglie è scoppiato in via Aurelia a Roma, all'altezza del chilometro 12,500. Il rogo ha colpito anche un vivaio e il campo nomadi di via della Monachina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale con sei pattuglie del XIII Gruppo Aurelio. Gli agenti, a causa del fumo intenso, hanno chiuso il tratto interessato in ambo i sensi di marcia.

Agenti di polizia intossicati dal fumo

Alcuni agenti della polizia locale sono rimasti intossicati dal fumo e trasportati per precauzione negli ospedali vicini al luogo dove si è verificato l'incendio. Lo si apprende da fonti della polizia locale. In azione anche i canadair per le operazioni di spegnimento.