Ostia, dieci anni fa l'intervista alle due ragazze in spiaggia. VIDEO

“Fa caldo? Sì, troppo”. Sono diventate un tormentone Deborah e Romina, le due “Calippe” che il 18 luglio del 2010, in una calda domenica di metà estate, hanno rilasciato un’intervista come tante fatte in spiaggia. Ma loro sono diventate un'icona da imitare, che ha ispirato cantanti, cortometraggi, e addirittura protagoniste della campagna pubblicitaria di una famosa casa editrice.

“Abbiamo detto due cavolate”

Da dieci anni, puntuali con l’arrivo dell’estate, tornano in spiaggia. Una di loro ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24: “Alla fine abbiamo detto due cavolate, quindi non so fondamentalmente perché, cioè, alla fine abbiamo detto "ci siamo fatte una doccetta". Se la fanno tutti la doccetta”. Rivolgendosi al giornalista, ha proseguito: “Quella volta che mi hai ripreso non pensavo che mi stavi riprendendo, quindi ero molto scialla, invece adesso già ho l'ansia”.

Romina e Deborah oggi

Per un po' hanno cavalcato l'onda. Oggi, però, Romina e Deborah conducono però vite normali. Una di loro afferma: “Io adesso faccio l'onicotecnica, mi diverto, ogni tanto esco con le amiche, sto con mia figlia. No, sto proprio bene così. Un anno fa anche loro hanno fatto una canzone. Io sono stonatissima, quindi è tutto modificato. Fa caldo? Sì molto, stamo tipo a fa' 'na cosa”.