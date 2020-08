Roma, 21enne accoltellato durante lite al Pigneto

Ferito, il ragazzo è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili

Un ragazzo di 21 anni, di origine senegalese, è stato accoltellato nella notte durante una lite con alcuni connazionali a Roma. E' successo in piazza Nuccitelli, in zona Pigneto. Rimasto ferito a una gamba, il ragazzo è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara che stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per far luce sulla vicenda.