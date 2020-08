Roma, 43enne ferito con coltello durante tentata rapina al bancomat

Un 43enne, mentre stava versando dei soldi allo sportello automatico di via Cassia a Roma, è stato aggredito da un uomo che lo ha ferito lievemente al collo con un coltello da cucina. Il tentativo di rapina è avvenuto ieri. Sul posto la polizia, che ha sequestrato il coltello usato durante l'aggressione. Sono in corso le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del bancomat e della zona per risalire al responsabile. La vittima è stata portata in ospedale e non sarebbe in gravi condizioni.

Bancomat fatto esplodere a Roma

Sempre nella Capitale, alla periferia Nord, un bancomat è stato fatto esplodere nella notte. E' accaduto intorno alle 4 in via Giuseppe Belardinello. Sul posto i carabinieri della stazione La Storta intervenuti per la segnalazione di un furto in atto allo sportello bancomat. All'arrivo dei carabinieri i ladri, che avevano già fatto 'saltare' il bancomat, si erano allontanati. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.