Incendio ad Aprilia, il video ripreso da un drone

Il rogo è divampato ieri sera in un capannone di un'azienda in provincia di Latina che si occupa del trattamento di rifiuti

Fiamme in un'azienda di stoccaggio di rifiuti ad Aprilia. Il rogo è divampato ieri sera in un capannone di una ditta, in provincia di Latina, che si occupa del trattamento di rifiuti. Le fiamme (immagini tratte dalla pagina Facebook Art of flight tramite il sito Latinaoggi) hanno provocato una nube di fumo nero visibile su via Pontina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.