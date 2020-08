Roma, incendio di sterpaglie in via Pontina: strada chiusa

Un incendio di sterpaglie è divampato in via Pontina, in prossimità chilometro 27, all’uscita di Pomezia in direzione fuori Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale del Gruppo Eur e i moduli della protezione civile. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, le fiamme avrebbero interessato in parte un'area di servizio per il rifornimento dei carburanti. La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.