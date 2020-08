Roma, incendio a Tor di Valle: pompieri al lavoro tutta la notte

È proseguita per tutta la notte l'opera di bonifica e raffreddamento del rogo divampato ieri in via dell'Ippica all'incrocio con via del Mare che ha coinvolto anche un capannone di ceramiche

È proseguita per tutta la notte l'opera di bonifica e raffreddamento dell'incendio divampato ieri via dell'Ippica all'incrocio con via del Mare che ha coinvolto anche un capannone di ceramiche. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che rimane chiusa via del Mare. Altri incendi di sterpaglie hanno visto diverse squadre dei pompieri impegnate per diverse ore in particolar modo ad Acilia, in via Domenico Morelli, dove le fiamme hanno causato anche la distruzione di alcune baracche abbandonate.