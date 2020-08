Roma, rubavano bancomat ad anziani: tre arresti

Gli indagati sono tre francesi di Marsiglia per i quali la Procura ha chiesto ed ottenuto il mandato di arresto internazionale. Devono rispondere di furto aggravato in concorso

Arrivavano a Roma da Marsiglia per commettere furti ai danni di anziani, a cui sottraevano bancomat e codici pin: è questa l’accusa nei confronti tre francesi, per i quali la Procura ha chiesto ed ottenuto il mandato di arresto internazionale. I tre devono rispondere di furto aggravato in concorso.

Il modus operandi

I fatti risalgono allo scorso mese di novembre. La banda, a quanto emerso dalle indagini effettuate dagli agenti del commissariato Tor Carbone, aveva un modus operandi collaudato: dopo avere individuato la vittima, sempre anziani intenti a prelevare denaro dal bancomat, uno dei malviventi, con la scusa di offrire un aiuto, sostituiva la tessera con un’altra mentre il complice carpiva il pin e prelevava contante. I tre sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate sugli sportelli bancomat.

Le parole del gip

"I reati contestati sono particolarmente odiosi perché colpiscono persone più vulnerabili, sole e facilmente manipolabili" sottolinea il gip Francesca Ciranna nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere.