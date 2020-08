Roma, arrestato ex impiegato Siae per atti persecutori

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto colpevole di minacce, e di molestie, ai danni di un direttore di una divisione e di una funzionaria dell’ente pubblico

I Carabinieri della Stazione Eur, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip, nei confronti di ex impiegato Siae accusato di reiterate condotte persecutorie, caratterizzate da minacce e molestie ai danni rispettivamente di un direttore di una divisione e di una funzionaria dell'ente pubblico economico S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) di Roma, ritenendoli responsabili del suo licenziamento avvenuto nel 2012, nonché ai danni dell'amministratore pro-tempore del condominio dove abitava.

Le indagini

Le indagini sono state avviate a gennaio quando il direttore e la funzionaria hanno sporto denuncia querela con la quale rappresentavano in modo dettagliato le condotte poste in essere dall'ex dipendente. In particolare l'attività investigativa ha permesso di ricostruire 11 condotte persecutorie ai danni dei funzionari S.I.A.E.