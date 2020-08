Ostia, sparatoria tra pregiudicati: fermato un 47enne

È avvenuto questo pomeriggio in via Vasco da Gama, durante una lite nata per motivi di droga e per una rapina. Uno dal balcone di casa avrebbe lanciato vasi e altri oggetti contro quello in strada che ha estratto una pistola semiautomatica. Non risultano feriti

Una sparatoria è avvenuta oggi pomeriggio in via Vasco da Gama a Ostia. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia che hanno fermato e disarmato un uomo, 47enne, che dopo aver esploso alcuni colpi di pistola ha tentato di fuggire. Non risultano feriti.

La sparatoria ad Ostia

Secondo quanto ricostruito, la sparatoria è avvenuta durante una lite, nata per motivi di droga e rapina, tra due pregiudicati. Uno dal balcone di casa avrebbe lanciato vasi e altri oggetti contro il 47enne in strada che in risposta ha estratto una pistola semiautomatica, risultata rubata, e ha sparato almeno otto colpi. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Scientifica per accertare se il 47enne abbia sparato puntando al balcone dove si trovava l'altro o a scopo intimidatorio.