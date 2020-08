Fiumicino, tre incendi di sterpaglie in un giorno

Vigili del fuoco e volontari sono tutt'ora impegnati per un rogo di vegetazione divampato in via Usini, verso Ponte Galeria, e in zona Piana del Sole

Sono tre i roghi divampati nel pomeriggio, in una giornata caratterizzata dalle alte temperature, sul territorio o a ridosso di Fiumicino. I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile locale sono stati impegnati prima per spegnere un incendio partito in una zona di canneto in via Scagliosi, al Passo della Sentinella, nelle vicinanze della foce del Tevere. Successivamente, a metà pomeriggio, due incendi di vegetazione si sono sviluppati nello stesso momento in via Belforte di Monferrato, in zona Piana del sole, e in via Usini, verso Ponte Galeria, che vedono ancora impegnati i vigili del fuoco ed i volontari.

Un incendio anche a Roma

Un altro rogo di sterpaglie è divampato in un campo a ridosso di via del Cappellaccio, all'altezza dell'incrocio con il viadotto della Magliana a Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con l'ausilio anche dell'elicottero. A quanto riferito dai pompieri, le fiamme minacciano un autodemolitore nei pressi.