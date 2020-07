Roma, incendio a Monte Ciocci: paura tra i residenti in zona Balduina

Un altro rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento in via Monte Parioli. Due persone sono state tratte in salvo

Paura tra i residenti in zona Montemario, a Roma, a causa di una nube di fumo che si è alzata in cielo dopo un rogo di sterpaglie. L’incendio, scoppiato a Monte Ciocci, nei pressi del quartiere della Balduina, è stato spento dai vigili del fuoco.

Fiamme anche ai Parioli

Un altro rogo è divampato a Roma nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Monte Parioli. Due persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco: si tratta di un uomo di 35 anni, trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli per le ustioni riportate, e di una persona disabile. Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto anche polizia e carabinieri.