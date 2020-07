Incidente stradale in provincia di Roma, quattro feriti

Avvenuto questa mattina intorno alle 5:40 sulla via Tiberina, all'altezza di Castelnuovo di Porto, i feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5:40 sulla via Tiberina, all'altezza di Castelnuovo di Porto.

L'incidente

Da quanto ricostruito, a scontrarsi sono stati un'auto e un mezzo pesante. I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri.