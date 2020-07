Roma, tenta di uccidere compagna con una roncola: arrestato 32enne

I carabinieri hanno ammanettato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia: è stato portato a Regina Coeli. La donna ha riportato ferite alla mano ed è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata dal 118: per lei la prognosi è di 7 giorni

Ha tentato di uccidere la compagna utilizzando una roncola. È successo nella notte a Roma, dove i carabinieri della stazione Tor Vergata hanno arrestato un 32enne cinese per le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La donna, anch'essa di nazionalità cinese, ha riportato ferite alla mano ed è stata soccorsa e trasportata al Policlinico Tor Vergata dal 118. Per lei una prognosi di 7 giorni. I militari sono intervenuti a casa della coppia dopo l'ennesima segnalazione di liti tra i due e hanno sequestrato l'arma utilizzata nell'aggressione. L'uomo è stato portato a Regina Coeli, su disposizione dell'autorità giudiziaria.