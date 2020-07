Roma, aggredisce agenti dopo una lite in famiglia: arrestato 36enne

Un 36enne romano è stato arrestato alla polizia per le accuse di lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. È successo ieri nella zona del Casilino. Gli agenti erano intervenuti dopo una segnalazione per una lite in famiglia. All'arrivo delle volanti, l'uomo era solo in casa, in quanto la sua compagna era fuggita. Alla vista dei poliziotti, il 36enne li ha aggrediti con calci e pugni rifiutando di mostrare i documenti. L’individuo ha anche danneggiato l'auto delle forze dell'ordine e per lui è quindi scattata anche l'accusa di danneggiamento ai beni dello Stato.