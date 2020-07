Sequestrati 23 chili di marijuana in porto a Civitavecchia: un arresto

Lo stupefacente era custodito in un autoarticolato proveniente da Barcellona. I funzionari doganali e la guardia di finanza si sono insospettiti alla vista del carico presente sul mezzo, sistemato alla rinfusa e accompagnato da una documentazione recante indicazioni sommarie

Nei giorni scorsi, funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato 23 chilogrammi di marijuana, per un valore superiore ai 250mila euro, trasportati su un autoarticolato proveniente da Barcellona e sbarcato al porto di Civitavecchia. A destare sospetto è stato il carico presente sul mezzo, sistemato alla rinfusa e accompagnato da una documentazione recante indicazioni sommarie.

La perquisizione e l’arresto

Il tir è stato quindi sottoposto a perquisizione e, grazie all’intervento dell’unità cinofila, è stato individuato lo stupefacente, suddiviso in 33 buste di cellophane stoccate all'interno di alcuni cassoni in legno, "coperti" con scatoloni contenenti giocattoli di modesto valore e parti di ricambio per moto. L'autista dell'autoarticolato, un quarantenne italiano, è stato arrestato e portato nel carcere "Borgata Aurelia", a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia.