Ostia, istiga ad abusi su minore e rischia linciaggio: fermato 26enne

Il giovane è stato intercettato dalla guardia di finanza, che ha preso in consegna un bimbo di appena due anni che era con lui. A più riprese, l’uomo avrebbe tentato di vendere i favori sessuali di un minorenne

È stato fermato dopo avere rischiato il linciaggio sulla spiaggia di Ostia per avere a più riprese tentato di vendere i favori sessuali di un minorenne. Una pattuglia della guardia di finanza, dopo un inseguimento a piedi, ha rintracciato l'uomo, uno straniero 26enne, e lo ha fermato. Poi ha preso in consegna il minore che era con lui, un bimbo di appena due anni. Provvidenziale l'intervento di un turista che ha subito segnalato l'uomo ad un militare delle Fiamme gialle, in servizio nello stabilimento balneare della guardia di finanza.

L’intervento della guardia di finanza

Dopo un movimentato inseguimento su lungomare Amerigo Vespucci di Ostia, il 26enne è stato prontamente bloccato da due "baschi verdi" e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio perché in stato di alterazione. L'uomo, senza nessun documento di riconoscimento, avrebbe dichiarato di essere un nomade e non avrebbe riferito altro, né avrebbe fornito, per il momento, l'identità del bambino, che ora sarebbe stato affidato ai Servizi Sociali del Comune di Roma.