A Roma un uomo, senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia per aver rapinato, sotto la minaccia di un coltello, un ragazzo in via Marghera, in zona Termini. A riconoscere il 52enne - che lo aveva rapinato insieme a un complice la sera prima - è stata la stessa vittima.