Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio si sono registrati 18 casi e un decesso. Di questi, 13 sono casi di importazione: nove casi di nazionalità del Bangladesh sono coda dell'ultimo volo proveniente da Dacca, due da India e due casi da Turchia. Una coppia domiciliata in Lombardia e di rientro a Formia per una visita familiare è stata individuata al test sierologico e successivo tampone. Il Valore RT nel Lazio è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, "ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida: bisogna mantenere alta l'attenzione", dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.