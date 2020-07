Violenta ex e minaccia di ucciderla coi figli: arrestato nel Frusinate

Un 50enne pregiudicato, contro la donna e i figli poco più che ventenni, è stato ammanettato per tentato omicidio, porto abusivo d’arma e ricettazione ed è stato rinchiuso nel carcere di Cassino

Un 50enne pregiudicato ha prima violentato l'ex compagna, poi ha minacciato di uccidere lei e i due figli, poco più che ventenni, con una pistola. A bloccare l’uomo sono stati i carabinieri della stazione di Alvito (nel Frusinate), che nel tardo pomeriggio di ieri hanno fatto irruzione in un'abitazione periferica del paese mentre il soggetto stava minacciando con la pistola la donna e i due ragazzi, che erano riusciti a dare l'allarme telefonando in caserma. Il 50enne (arrestato per tentato omicidio, porto abusivo d’arma e ricettazione) è stato rinchiuso nel carcere di Cassino.

L’intervento dei carabinieri

Il comandante di stazione, coadiuvato da due graduati, è riuscito ad immobilizzare e disarmare l'uomo. Nella stessa giornata, la donna aveva sporto denuncia sempre contro l'ex, accusandolo di sequestro di persona e violenza sessuale. La pistola sequestrata è risultata essere un revolver, calibro 22, con matricola abrasa, verosimilmente di fabbricazione italiana degli anni '70.