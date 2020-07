Roma, traffico droga: otto latitanti estradati dalla Spagna

Otto latitanti sono stati rintracciati in Spagna e sono stati estradati ieri in Italia con un volo partito dall'aeroporto di Barcellona e diretto a Roma-Fiumicino. Gli uomini sono stati presi in consegna da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Mandati d'arresto europei

Su di loro, tra cui un cittadino italiano, pendevano mandati d'arresto europei emessi da cinque Procure nazionali (Bologna, Catania, Milano, Torino e Vicenza), tutti con profili criminali di notevole pericolosità, che riguardano soprattutto il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio. Sconteranno le loro pene detentive nelle carceri italiane.